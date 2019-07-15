《傳聞》阿里巴巴集資額擬減半，計劃９月底掛牌

《傳聞》市場消息指，阿里巴巴擬因應市況削減集資額一半，由２００億美元（約１５６０

億港元）降至１００億美元（約７８０億港元），計劃在９月底掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

