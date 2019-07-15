《傳聞》市場消息指，華為計劃在美國進行大規模裁員，裁減其美國研發子公司數百名員工
，部分員工已收到裁員通知。
消息指，華為的裁員計劃，主要對象為華為在美國的研發子公司Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ員工。該公司在美國各地實驗室，包括德州、加州和華盛頓州，共有
約８５０名員工。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/07/2019 09:01
《傳聞》華為在美研發子公司裁減數百員工
《傳聞》市場消息指，華為計劃在美國進行大規模裁員，裁減其美國研發子公司數百名員工
，部分員工已收到裁員通知。
消息指，華為的裁員計劃，主要對象為華為在美國的研發子公司Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ員工。該公司在美國各地實驗室，包括德州、加州和華盛頓州，共有
約８５０名員工。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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