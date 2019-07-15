《傳聞》華為在美研發子公司裁減數百員工

《傳聞》市場消息指，華為計劃在美國進行大規模裁員，裁減其美國研發子公司數百名員工

，部分員工已收到裁員通知。

消息指，華為的裁員計劃，主要對象為華為在美國的研發子公司Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ員工。該公司在美國各地實驗室，包括德州、加州和華盛頓州，共有

約８５０名員工。



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