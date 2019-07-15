《魚缸博客》藥股政策風險降，石藥（０１０９３）現價可吸納！

《魚缸博客》呢排「孖屐」方向未明，交投唔算多，但當中都有啲板塊繼續有資金流入，包

括醫藥股。博客本身都幾睇好呢個板塊，因為較少受外圍因素例如中美貿易戰、全球利率走勢等

影響。加上藥品股本身毛利比較高，增長潛力都唔錯。

雖然由上年第四季起，神州實施藥物帶量採購，觸發「孖屐」憂慮影響醫藥佬嘅盈利，醫藥

佬曾經走低過一輪，但今年年頭至今，龍頭嘅醫藥佬股價都逐步回穩，兼跑贏孖屐。以今日博客

推薦嘅石藥（０１０９３）為例，年初至今升幅有超過兩成，同期孖屐升幅都系有一成左右。另

一隻龍頭藥股中生製藥（０１１７７）升幅更超過七成咁多。而今次推薦石藥嘅其中一個原因就

係博佢可以追返同業嘅升幅。

另外，睇埋個政策層面，神州上月就公佈左《第一批鼓勵仿製藥品目錄建議清單》，納入呢

個目錄嘅藥品就會被授予優先審評資格。因應呢個政策，交銀國際上月發表報告時話，睇好仿製

藥嘅生產會逐漸成為「孖屐」主流，呢個時候揀返啲有創新研發能力，同埋豐富新藥管線嘅公司

就啱晒啦，當中仲首推石藥！

睇埋石藥嘅基本面，佢過去五年嘅毛利率都有上升，由２０１５年嘅４６巴仙升到今年首季

嘅接近７成，舊年全年盈利增長逾三成至近３７億人仔。佢旗下附屬上市公司石藥新諾威

（深﹕３００７６５）仲啱啱發左盈喜，預計中期業績按年增長有一成二至三成。大行匯證上星

期嘅報告就維持佢「買貨」級別，「他屐」睇１９﹒８銀。

今日石藥走勢大幅領漲其他藍戰士，升破多條平均線，包括１０天線（１２﹒８２６銀）、

５０天線（１２﹒８２４銀）同１００天線（１３﹒５２６銀），而家ＭＡＣＤ仲係顯示買入訊

號，１４天ＲＳＩ繼續企喺５時段平均線上，差距仲有擴大跡象。如果缸友睇好佢中長期表現，

不妨現價小注買入，另再趁佢回落至２０天線，即１２銀至１３銀之間再加注。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

