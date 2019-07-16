《傳聞》蒙牛加快走出去；李寧電商比重增

《傳聞》蒙牛（０２３１９）股價呈強，昨日（１５日）進一步上升至３１﹒７５元。據悉

蒙牛加速走出去，建立新品牌，力拓印尼等東盟市場，成為業務增長點，短期可逢低吸納。

李寧（０２３３１）股價升勢停不了，昨日收升１９﹒２４元，直撲２０元。據悉李寧電子

商貿平台增長可觀，達３至４成，電商比重持續上升，成為業務新亮點。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

