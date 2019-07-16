《傳聞》山東省整合港口，青島港（０６１９８）惹炒作

《傳聞》近月青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）股價持續強勢，Ｈ股一度升上６

元水平，據聞山東省有意整體港口資產，組成港口控股集團，青島港仍有短炒作的價值，可待股

價回落至５﹒５元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

