《傳聞》網易分拆教育平台美國上市

《傳聞》市場消息指，網易計劃分拆旗下教育平台有道在美國上市，集資至少３億美元

（２３﹒４億港元），以拓展線上教育領域業務，最快未來數周秘密提交申請上市。

消息指，網易正就上市事宜與摩根士丹利和花旗商討，目標最快今年第三季上市，有望令其

估值提升至２０億美元（約１５６億港元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

