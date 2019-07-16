《傳聞》市場消息指，網易計劃分拆旗下教育平台有道在美國上市，集資至少３億美元
（２３﹒４億港元），以拓展線上教育領域業務，最快未來數周秘密提交申請上市。
消息指，網易正就上市事宜與摩根士丹利和花旗商討，目標最快今年第三季上市，有望令其
估值提升至２０億美元（約１５６億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/07/2019 09:10
《傳聞》網易分拆教育平台美國上市
《傳聞》市場消息指，網易計劃分拆旗下教育平台有道在美國上市，集資至少３億美元
（２３﹒４億港元），以拓展線上教育領域業務，最快未來數周秘密提交申請上市。
消息指，網易正就上市事宜與摩根士丹利和花旗商討，目標最快今年第三季上市，有望令其
估值提升至２０億美元（約１５６億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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