《傳聞》招商蛇口擬在港進行房託ＩＰＯ，集資８億美元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，招商蛇口（深：００１９７９）擬在港進行房產信託

ＩＰＯ，集資８億美元（約６２﹒５億港元），目標是在今年掛牌，這將是５年來首家在港上市

的房託。

據報，招商蛇口主要從事園區開發、社區開發及郵輪產業建設，目前在全國約６０個城市有

物業發展項目。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

