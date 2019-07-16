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即市新聞

16/07/2019 15:58

《魚缸博客》壽仔（０２６２８）技術面現圓底向上，目標２２銀

　　《魚缸博客》近期魚缸唔上唔落咁，相信缸友都變晒迷途小羔羊，都唔知炒乜好，不過啲丨
行評級佬近排都無手軟過，啲ｒｅｐｏｒｔ都日日ｋｅｅｐ住有，最近大和同野村嘅「口味」好
接近，選擇內險佬做部署，指出雖然部分內險佬今年起哄上過高位，但其實依然有入貨價值！
　　野村主要嘅睇法係今年上半年壽險類嘅魚毛有強勁嘅表現，而且預料佢哋下半年新業務價值
（ＮＢＶ）增長會繼續恢復，所以首選平仔（０２３１８）、太保（０２６０１）同新保
（０１３３６）。
　　大和同樣睇好壽險類嘅魚毛，不過就特別睇好壽仔（０２６２８），因為佢上半年保費按年
踢高５巴仙，預料上半年首年保費（ＦＹＰ）按年會多６巴仙，雖然即係第二季首年保費按年跣
低３巴仙，但相信國壽第二季產品組合可以有改善。
　　博客就比較認同大和嘅睇法，因為眾多內險佬之中，壽仔嘅防守性比較強，而目前外圍依然
有太多不確定性因素，神州同花旗國好似準備再埋檯傾下，但難保侵侵（特朗普）一聲令下又會
急轉直下。另外，神州經濟方面都唔係太好咋，第二季ＧＤＰ增長係２７年嚟最低，只有６﹒２
個巴仙，所以博客建議都係部署防守重要啲。
　　睇返目前大行嘅預測，匯證估計壽仔全年純利最多可能有近５３２億人仔，而最保守嘅高佬
都估計今年有逾３７１億人仔，回復返去２０１７年嘅水平，所以基本面方面絕對比得上其他內
險佬。
　　至於技術面上，壽仔目前嘅形態非常明顯，由５月開始插水到６月開始拗腰，形成咗一個圓
底。博客建議做一個中期嘅部署，雖然壽仔７月２日上破咗５０天線一般係最後嘅掃貨機會，不
過ＭＡＣＤ嘅ＤＩＦ依然維持正數，加上慢步ＳＴＣ的％Ｋ線依然喺％Ｄ線上面，國壽有望填補
返５月３日嘅裂口２２銀水平先會轉勢，而最後嘅走貨訊號就係壽仔穿５０天線嘅時候，缸友自
己睇路啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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