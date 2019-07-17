《傳聞》中信國際電訊（０１８８３）股價呈強，昨日（１６日）升收３﹒４３元。據悉中
信國際電訊旗下澳門電訊積極部署５Ｇ，配合澳門明年推出５Ｇ，有望成為業務新增長點，短期
股價有力挑戰３﹒６１元高位。
另外，近日海底撈（０６８６２）股價出現明顯沽壓，據聞有基金趁機見好即收，高位減持
，昨日一度急跌至３１﹒８５元，收市時反彈至３２﹒８５元，短期沽壓未消，不宜博反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/07/2019 09:01
《傳聞》中信國際電訊力拓澳門５Ｇ；海底撈諧基金高位減持
《傳聞》中信國際電訊（０１８８３）股價呈強，昨日（１６日）升收３﹒４３元。據悉中
信國際電訊旗下澳門電訊積極部署５Ｇ，配合澳門明年推出５Ｇ，有望成為業務新增長點，短期
股價有力挑戰３﹒６１元高位。
另外，近日海底撈（０６８６２）股價出現明顯沽壓，據聞有基金趁機見好即收，高位減持
，昨日一度急跌至３１﹒８５元，收市時反彈至３２﹒８５元，短期沽壓未消，不宜博反彈。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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