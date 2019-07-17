《傳聞》內地煤機銷售續增；銀幕數目急升整體戲院利潤受壓

《傳聞》市場消息稱，今年內地煤價持續高位徘徊，刺激煤企增產，帶動煤機銷售續增。三

一國際（００６３１）昨日（１６日）進一步反彈至３﹒１７元，預期在３﹒３元至３﹒５元阻

力較大。

另外，市場消息稱，由於今年上半年內地電影票價升幅較大，拖累電影票房同比下跌近半

成，加上銀幕數目急升近兩成，戲院行業利潤可能受壓。ＩＭＡＸ中國（０１９７０）股價昨日

急跌近４％，以１８﹒５４元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

