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即市新聞

17/07/2019 09:01

《傳聞》內地煤機銷售續增；銀幕數目急升整體戲院利潤受壓

　　《傳聞》市場消息稱，今年內地煤價持續高位徘徊，刺激煤企增產，帶動煤機銷售續增。三
一國際（００６３１）昨日（１６日）進一步反彈至３﹒１７元，預期在３﹒３元至３﹒５元阻
力較大。
　　　另外，市場消息稱，由於今年上半年內地電影票價升幅較大，拖累電影票房同比下跌近半
成，加上銀幕數目急升近兩成，戲院行業利潤可能受壓。ＩＭＡＸ中國（０１９７０）股價昨日
急跌近４％，以１８﹒５４元收市。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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