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即市新聞

17/07/2019 12:04

《魚缸博客》太陽城（０１３８３）急瀉後貨源乾渴

　　《魚缸博客》呢期財經界熱話都係洗米華（周焯華）同佢間太陽城集團（０１３８３），因
為被內地官媒點名佢搞嘅「澳門最大線上賭場」係「網絡賭博最大罌粟花」，雖然最後周生發表
公開聲明話自己搞賭場係拎正牌，而且都係依法依規，從未有搞過線上賭場之類。
　　博客認為，呢次中央發出警告，無他嘅，因為網上賭博搶晒馬交賭廳個邊生意，有傳幾個馬
交濠賭大王都同阿爺反映生意難撈，所以中央唯有出手「呼籲」下。
　　至於股民反應就好實際，一聽到周生被點名批評，太陽城股價急瀉差不多兩成。但睇返交易
所中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），海通證券已經持貨量達七成半，加上其他細行夾夾埋埋持貨都
有一成幾，其實街貨量嫉妒乾。太陽城目前１４日ＲＳＩ已經跌落去２５，ＭＡＣＤ都已經低無
可低，純粹炒貨源的話可以考慮一戰。
　　但博客都係個句啦，呢隻股走勢極之波動，只適宜小注買入，藝高人膽大者可以現價分注吸
納，只要成本價唔穿１﹒１銀（去年１１月至今年３月嘅橫行區間），都可以繼續持有等佢炒上
，一穿就要走人。聲明下先，博客無持有，而且佢風險都幾大下，有興趣嘅缸友入市前要考慮清
楚啦！
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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