  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/07/2019 09:01

《傳聞》中興５Ｇ合同續增；中海油服油田鑽探合約上升

　　《傳聞》中興通訊（００７６３）股價持續在２２元至２４元高位徘徊，昨日（１７日）跌
收２２﹒９元。據悉中興通訊５Ｇ業務發展不俗，合同數目持續增加，直逼３０份，成為推動業
務增長的重要引擎。
　　中海油田服務（０２８８３）股價走強，昨日逆市上升近２％收８﹒５５元。據悉中海油田
服務受惠內地拓大油田鑽探，預期合約數目持續上升，對業績有正面影響，可待股價回落到
８﹒２元至８﹒３元水平低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道18/07/2019
峰滙金融料下半年恒指達31700點，籲買本港地產股及內地消費股
剖析天下18/07/2019
爸媽熱搜 下一代出路
國際動態18/07/2019
眾議院通過 譴責特朗普種族言論
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金