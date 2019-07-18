《傳聞》中興５Ｇ合同續增；中海油服油田鑽探合約上升

《傳聞》中興通訊（００７６３）股價持續在２２元至２４元高位徘徊，昨日（１７日）跌

收２２﹒９元。據悉中興通訊５Ｇ業務發展不俗，合同數目持續增加，直逼３０份，成為推動業

務增長的重要引擎。

中海油田服務（０２８８３）股價走強，昨日逆市上升近２％收８﹒５５元。據悉中海油田

服務受惠內地拓大油田鑽探，預期合約數目持續上升，對業績有正面影響，可待股價回落到

８﹒２元至８﹒３元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

