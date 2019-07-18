《傳聞》平保旗下金融壹帳通美上市已遞申請

《傳聞》市場消息稱，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下金融壹帳通，已向美

國證券交易委員會秘密遞交上市申請。

屢傳來港上市的金融壹帳通，早前傳出將改赴美國上市，以獲取更高估值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

