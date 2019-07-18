《魚缸博客》帶量採購壞消息出盡？中生製藥現價可追！

《魚缸博客》中美貿易戰又再膠著，除咗侵侵早前話同習大大都無咁ｆｒｉｅｎｄ之外，仲

話可以對神州３０００億美金商品收稅！喺兩國都未展開面對面會談之前就已經攪到咁，魚缸當

然憂慮啦！加上美股嗰邊連日破頂，企業業績又唔算差，呢啲因素都為今個月聯儲局減息嘅預期

降溫啊。睇公仔圖，依加魚缸似乎築緊小型頭肩頂，頸線大概喺二萬八，如果今個月聯儲局突然

嚟個反高潮，唔排除「孖屐」會借勢殺落，到時魚缸可能就有一個小型跌浪啦！

距離聯儲局公布議息結果仲有個零星期，無咩催化劑下呢期魚缸表現都係呆呆滯滯咁，大隻

藍戰士炒唔起，資金反而流入部份跌得幾殘嘅魚毛，好似一眾砵砵車同醫藥佬咁。其中醫藥佬仲

有一個炒作因素，說話之前「孖屐」就傳出上年攪到醫藥佬驚驚嘅藥品帶量採購，會由部分城市

擴展到神州全國，缸友以為呢個實係壞消息啦！

啊！又估你唔到喎，「孖屐」就認為呢個消息將之前嘅「不明朗」因素消化，理由係２８隻

納入嘅藥品無增加，而中標嘅藥佬都由一間去到三間，意味住之前中標嘅藥品價格唔會去得咁低

，而擴展到全國亦表示一班藥佬可以透過數量去彌補藥價下跌嘅損失。

講醫藥佬相信大家最熟都係兩隻藍戰士石藥（０１０９３）同中生製藥（０１１７７），石

藥之前就升得太急最近都有啲回吐，反而中生製藥博客就覺得仍然值得現價買入。事關帶量採購

畀「孖屐」覺得恐怖，正正就因為佢旗下正大天晴要以劈價九成先中到標而嚟，十蚊變一蚊喎！

大家以為業績會走樣啦，點知今年首季份成績表仲比同期多賺一成一到８﹒５７億人仔，削價九

成不跌反升！咁你就知博客點解睇好啦！

不過話晒呢個消息只係「網傳」咋！就算落實降價未必去到九成咁誇張，但削五成、六成？

對企業營利始終都會有影響，所以缸友都要就住嚟炒。加上首季業績未完全反映帶量採購對中生

製藥嘅影響，長揸博客就唔建議，但睇短線坐到中期業績無咩壞消息傳出，相信以現時只有

１０﹒６倍嘅市盈率下，要博上１０銀應該唔難，但如果意外出盈警，咁缸友就要走人啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

