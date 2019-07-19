《傳聞共賞》 基金下調銀行股投資比重；匯賢產業收入料增

內地省市逐步推出政策振興奶業；ＬＮＧ裝儲設備需求增



《昔日傳聞》 清晰醫療集團進行上市前推介，擬８月上市聆訊

基金重估港鐵價值；利亞零售拓展內地市場

中興５Ｇ合同續增；中海油服油田鑽探合約上升

中信國際電訊力拓澳門５Ｇ；海底撈諧基金高位減持

內地煤機銷售續增；銀幕數目急升整體戲院利潤受壓

蒙牛加快走出去；李寧電商比重增

網易分拆教育平台美上市

山東省整合港口，青島港（０６１９８）惹炒作

阿里巴巴集資額擬減半，計劃９月底掛牌

華為在美研發子公司裁減數百員工

內地動力電池價格下行；電解鋁持續去庫存

小米租尖沙咀港威大廈萬呎樓面作總部，呎租近７０元

內地原奶價格穩步回升；４Ｋ電視消費佔比望升至八成

重卡換車潮有利中國重汽；聯想集團數據中心增長勁

資金打賭美匯轉弱加注金礦股；基金防守力吸大家樂

中聯重科農機佔有率升；內地新能源車盈利受壓

ＴＣＬ電子海外銷售續增；內地火力發電去產能持續

華為Ｍａｔｅ ３０或成首部搭載鴻蒙系統手機

太保力拓「一帶一路」市場；世房重注粵港澳大灣區

工行上海副行長失聯

４大銀行齊調升按揭封頂息減回贈，恆生今加入

內地保險資金投新政策，准加大進入Ａ股市場

日清食品拓非即食麵業務；李寧力攻兒童鞋服市場



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

