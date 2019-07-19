《傳聞》市場消息稱，內地省市逐步推出振興奶業新政策，刺激原奶需求，近期個別開始出
現缺奶、搶奶情況，牧業股如現代牧業（０１１１７）昨日（１８日）勁升收報１﹒３９元，走
勢已呈突破，宜待股價回落至１﹒３元附近低吸。
市場消息稱，為增加清潔能源比重，內地持續增加ＬＮＧ進口，估計未來５年內地成為最大
ＬＮＧ進口國，相關裝儲設備需求大，股價回落至５﹒５元至５﹒７元的中集安瑞科
（０３８９９）有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/07/2019 09:01
《傳聞》內地省市逐步推出政策振興奶業；ＬＮＧ裝儲設備需求增
《傳聞》市場消息稱，內地省市逐步推出振興奶業新政策，刺激原奶需求，近期個別開始出
現缺奶、搶奶情況，牧業股如現代牧業（０１１１７）昨日（１８日）勁升收報１﹒３９元，走
勢已呈突破，宜待股價回落至１﹒３元附近低吸。
市場消息稱，為增加清潔能源比重，內地持續增加ＬＮＧ進口，估計未來５年內地成為最大
ＬＮＧ進口國，相關裝儲設備需求大，股價回落至５﹒５元至５﹒７元的中集安瑞科
（０３８９９）有留意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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