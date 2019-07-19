《傳聞》全球央行爭相減息，預示世界經濟下行壓力加劇，債券孳息不斷走低，銀行股利潤
進一步潤受壓。據悉基金進一步下調銀行股投資比重，匯豐控股（００００５）昨日（１８日）
跌收６４﹒７５元。
匯賢產業信託（８７００１）股價逼近３﹒４５元人民幣的一年高位，昨日持平收報
３﹒４１元人民幣。據悉匯賢在瀋陽與重慶的酒店資產價值升級計劃預期在今年內完成，整體收
入進一步看升，現水平股價有支持。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/07/2019 09:01
《傳聞》基金下調銀行股投資比重；匯賢產業收入料增
《傳聞》全球央行爭相減息，預示世界經濟下行壓力加劇，債券孳息不斷走低，銀行股利潤
進一步潤受壓。據悉基金進一步下調銀行股投資比重，匯豐控股（００００５）昨日（１８日）
跌收６４﹒７５元。
匯賢產業信託（８７００１）股價逼近３﹒４５元人民幣的一年高位，昨日持平收報
３﹒４１元人民幣。據悉匯賢在瀋陽與重慶的酒店資產價值升級計劃預期在今年內完成，整體收
入進一步看升，現水平股價有支持。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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