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即市新聞

19/07/2019 11:59

《魚缸博客》眾安在綫（６０６０）殘價吼低吸？恐怕低處未算低！

　　《魚缸博客》魚缸近期都係上上落落打橫行，不過相信缸友們都想搵啲魚毛炒下。上星期小
米（０１８１０）上市一周年，有近４４億股解禁，當日股價實現三連跌，可能有缸友當時吼低
掃貨，但依家真係有苦自己知啦。依家同一個命運又再出現喺眾安在綫（０６０６０）身上，噚
日（１８日）已經五連跌創咗上市以來最殘價，但博客建議缸友們唔好掃貨啦！
　　好多新經濟魚毛股價炒就炒得起，但基本因素無乜改善過。眾安在綫由２０１７年高位
９７﹒８銀跣低到今時今日嘅１８﹒４４銀低位，足足係無咗八成有多，但基本因素都無改善過
，如果以市值（包括內資股同Ｈ股）計，眾安在綫曾經最高有１４３６億紙，但現時只有都只有
約２８０億紙，足足蒸發千一億銀有多，真係問你怕未。
　　不過，呢個都未係至命傷，眾安在綫喺服務質量上，已經多次畀部分消費者或者投保者質疑
，由２０１７年開始出現多次違規，仲畀阿爺啲監管部門點過名。近幾日公司更加出現大地震，
總經理兼聯席首席執行官陳勁都唔做，試問一間公司內部已經有咁多問題，仲講咩賺錢呢？
　　博客亦估到缸友會話，大和同大摩都估眾安在綫今日已經轉虧為盈，仲有可能賺個最多
１４﹒３億人仔，但缸友千萬唔好忘記，呢個只係預測，如果睇番過去啲表現，上年都係蝕錢，
仲要蝕多７５個巴仙，而最風光嘅時候２０１５年都只係賺４４２５﹒７萬人仔，所以真係沒有
掃貨的理由。
　　或者部分缸友頭腦都清晰，可能只係想掃少少試下手風咁，所以博客都講下技術走勢啦！睇
番今年眾安在綫嘅１４日ＲＳＩ係未去過２０嘅超賣水平，所以如果佢繼續撻低到超賣區，相信
之後都會有支持力踢高少少嘅。如果以極短期計，ＭＡＣＤ顯示ＤＩＦ下星期初都會維持負數水
平，所以應該仲有縮水空間嘅。如果真係想掃貨炒一炒，１８銀水平可以考慮買，但上望水平博
客都唔敢太樂觀，可能都只係１９至２０銀水平，值唔值博，大家要諗下啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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