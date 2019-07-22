《傳聞》移卡科技有意來港上市，最快季內遞交上市申請

《傳聞》市場消息指，由騰訊（００７００）旗下財付通前高層創辦的內地移動支付服務商

移卡科技，有意來港上市。消息指移卡科技已聘請農銀國際、中信里昂及野村作為上市安排行，

協助籌備上市事宜。

據了解，該公司計劃最快於本季遞交上市申請，以便趕於今年底前掛牌。不過，有關的上

市計劃及時間表仍有可能出現變化。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

