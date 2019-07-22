《傳聞》市場消息指，由騰訊（００７００）旗下財付通前高層創辦的內地移動支付服務商
移卡科技，有意來港上市。消息指移卡科技已聘請農銀國際、中信里昂及野村作為上市安排行，
協助籌備上市事宜。
據了解，該公司計劃最快於本季遞交上市申請，以便趕於今年底前掛牌。不過，有關的上
市計劃及時間表仍有可能出現變化。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/07/2019 09:01
《傳聞》移卡科技有意來港上市，最快季內遞交上市申請
《傳聞》市場消息指，由騰訊（００７００）旗下財付通前高層創辦的內地移動支付服務商
移卡科技，有意來港上市。消息指移卡科技已聘請農銀國際、中信里昂及野村作為上市安排行，
協助籌備上市事宜。
據了解，該公司計劃最快於本季遞交上市申請，以便趕於今年底前掛牌。不過，有關的上
市計劃及時間表仍有可能出現變化。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
|生財有道22/07/2019
【嚟緊炒D乜】美高梅盈利復甦明顯暑假賭收料向好，博炒上16元
|接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
|專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市 展望香港成為世界典範
|生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
|中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰