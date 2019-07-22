《魚缸博客》周大福（１９２９）強勢Ｖ彈，估值合理現價可追！

《魚缸博客》「孖屐」憧憬嘅月底減半厘息又降溫，有報道就話，聯儲局計劃今個月底只會

減息四分一厘，搞到花旗國嗰邊上日全線收跌。香江呢邊當然都唔好睇啦，加上今日（２２日）

２５隻科創板首開，差唔多隻隻都有斬獲，資金都轉晒去嗰邊，都加劇魚缸跌勢，最多跌過２７

０點再穿百天線（約２８６４４）。

魚缸唔上唔落，中電（００００２）同港鐵（０００６６）相繼出事，搞到博客都開始驚呢

類魚毛唔通已經到高位要開始回吐？博客認為短炒都無咩水位，所以最新就轉睇啲成績唔差兼走

勢唔錯嘅股份。其中周大福（０１９２９）上個月出份成績都唔錯嫁！

睇吓份成績表先，截至３月底止全年，純利就升咗近一成二到４５﹒７７億，仲派末期息兼

特別股息共５０仙，全年計派息率有約７６﹒５巴仙，派息豪爽，啱晒「好息一族」啦！加上現

時市盈率大概只有１８﹒７倍比歷史平均市盈率１８﹒９倍仲低。睇埋公仔圖由六月初見底

６﹒４８銀就開始強勢急Ｖ彈，現時已經接近重上四月中８﹒９２銀嘅高位，只要突破埋呢個位

相信後市升勢仍然會持續。

缸友可能諗現時神州經濟唔好，股價又同人民幣走勢密切，如果中美反枱佢未有排衰？不過

博客就覺得現時中美短期應該唔會再反枱住，因為最近人仔走勢都見回隱，離破七仲有段距離。

短炒周大福理應無大問題。而且全球央行又開始有重啟量寬嘅趨勢，錢只會愈來愈貶，資金應該

會轉吼可以升值嘅奢侈品，以賣珠寶首飾嘅周大福嚟緊份業績應該都有支持。有興趣嘅缸友可以

現價買少少，如果突破到四月高位就有機上返上年１０銀呢啲位。但如果之後落返８﹒１銀呢啲

位，缸友就要識走人囉！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

