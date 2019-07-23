  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2019 09:01

《傳聞》國產晶片需求增；聯想控股物色新投資及分拆業務上市

　　《傳聞》面對美國打壓，據悉中國科技企業對國產晶片需求急增，以作為後備之用，以免供
應鏈中斷，這對中芯國際（００９８１）等股份有利，昨日（２２日）股價逆市上升以８﹒５１
元收市，現價續可收集。
　　另外，聯想控股（０３３９６）股價表現堅穩，昨日大跌市之中，逆市上升近３％以
１９﹒０２元收市。據悉聯想控股正物色新投資，也有投資項目可以分拆上市，可在１８﹒５元
至１８﹒７元水平低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
興證快訊22/07/2019
港股牛皮
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金