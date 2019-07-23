《傳聞》國產晶片需求增；聯想控股物色新投資及分拆業務上市

《傳聞》面對美國打壓，據悉中國科技企業對國產晶片需求急增，以作為後備之用，以免供

應鏈中斷，這對中芯國際（００９８１）等股份有利，昨日（２２日）股價逆市上升以８﹒５１

元收市，現價續可收集。

另外，聯想控股（０３３９６）股價表現堅穩，昨日大跌市之中，逆市上升近３％以

１９﹒０２元收市。據悉聯想控股正物色新投資，也有投資項目可以分拆上市，可在１８﹒５元

至１８﹒７元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

