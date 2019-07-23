《魚缸博客》宇華教育（０６１６９）積極擴展業務，現價諗得過！

《魚缸博客》呢排香江社會嘅政治氣氛緊張，接二連三嘅社會運動影響本地磚頭佬同零售佬

嘅生意同前景，加上神州甚至全球經濟放緩嘅陰霾籠罩下，缸友炒股都難免會心大心細。今日博

客就推薦一啲較少就經濟周期影響嘅股份，就係神州嘅教育股。

神州經濟起飛，民眾收入增加，投放喺仔女嘅教育開支自然都增加咗唔少，而且神州地大物

博，對教育需求龐大，尤其係民營教育方面。另一邊廂，神州對於教育企業嘅政策規管都會比較

嚴謹，所以缸友都會比較擔心行業嘅政策風險。不過，由於高等教育並唔係基礎教育嘅一環，所

以規管要比起中、小學無咁嚴格。今年年頭發布嘅《國家職業教育改革實施方案》，更加對於職

業教育提出支援政策。

今日要同大家講嘅股份就係近年由主攻中、小學教育，轉型為高等教育嘅宇華教育

（０６１６９）。先睇佢嘅基本面先，宇華喺２０１７年度有超過一半嘅盈利收入來自中、小學

，而當時大學業務佔大約３７巴仙。去到２０１８年，中、小業務已經降至４４巴仙，相反，大

學嘅業務升至５０巴仙，而後者嘅毛利率一般都高過中、小學嘅。

而佢今年喺大學業務發展方面都一樣有唔少擴展，包括喺２月收購泰國嘅私立大學，同埋啱

啱完成收購山東英才學院合共９０巴仙股權，後者嘅重要性在於宇華過去一向主要喺河南發展教

育，依家向隔離省份作進一步擴展，再加上呢間山東英才學院過去七年都蟬聯神州民辦大學前三

名，未來前景都令人期待。

睇埋佢嘅股價，呢兩日喺收購消息帶動下急升超過一成四，ＭＡＣＤ今日啱啱顯示買入訊號

；不過，目前呢個價位即３﹒７銀屬於高位，宜等中線回落至３﹒５銀再開始分段吸納，而喺５

月中至６月尾宇華喺３﹒２銀左右做咗個圓底，相信呢個係個短期支持位。但如果穿咗呢個位就

好走人啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

