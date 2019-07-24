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即市新聞

24/07/2019 09:00

《傳聞共賞》二手樓放盤增，內地聚酯石化產品價格續下跌

　《傳聞共賞》　本港二手樓放盤增；內地聚酯石化產品價格續下跌

　《昔日傳聞》　國產晶片需求增；聯想控股物色新投資及分拆業務上市
　　　　　　　　移卡科技有意來港上市，最快季內遞交上市申請
　　　　　　　　中國白銀大舉拓展環保業務，內地近十款５Ｇ手機獲得驗證
　　　　　　　　基金下調銀行股投資比重；匯賢產業收入料增
　　　　　　　　內地省市逐步推出政策振興奶業；ＬＮＧ裝儲設備需求增
　　　　　　　　清晰醫療集團進行上市前推介，擬８月上市聆訊
　　　　　　　　基金重估港鐵價值；利亞零售拓展內地市場
　　　　　　　　中興５Ｇ合同續增；中海油服油田鑽探合約上升
　　　　　　　　中信國際電訊力拓澳門５Ｇ；海底撈諧基金高位減持
　　　　　　　　內地煤機銷售續增；銀幕數目急升整體戲院利潤受壓
　　　　　　　　蒙牛加快走出去；李寧電商比重增
　　　　　　　　網易分拆教育平台美上市
　　　　　　　　山東省整合港口，青島港（０６１９８）惹炒作
　　　　　　　　阿里巴巴集資額擬減半，計劃９月底掛牌
　　　　　　　　華為在美研發子公司裁減數百員工
　　　　　　　　內地動力電池價格下行；電解鋁持續去庫存
　　　　　　　　小米租尖沙咀港威大廈萬呎樓面作總部，呎租近７０元
　　　　　　　　內地原奶價格穩步回升；４Ｋ電視消費佔比望升至八成
　　　　　　　　重卡換車潮有利中國重汽；聯想集團數據中心增長勁
　　　　　　　　資金打賭美匯轉弱加注金礦股；基金防守力吸大家樂
　　　　　　　　中聯重科農機佔有率升；內地新能源車盈利受壓
　　　　　　　　ＴＣＬ電子海外銷售續增；內地火力發電去產能持續

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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