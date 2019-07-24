《傳聞》市場消息稱，本港社會運動愈演愈烈，打擊了置業者入市與業主持貨的信心，各大
屋苑放盤量增加，有較大議價空間，二手樓價跌勢將擴大，地產股首當其衝，新地
（０００１６）再次下試１３０元的支持位。
世界經濟不穩，據悉拖累聚酯等石化產品價格持續下跌，上石化（００３３８）股價走勢一
浪低於一浪，昨日（２３日）逆市下跌以２﹒８３元收市，暫不宜撈底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/07/2019 09:01
《傳聞》本港二手樓放盤增；內地聚酯石化產品價格續下跌
《傳聞》市場消息稱，本港社會運動愈演愈烈，打擊了置業者入市與業主持貨的信心，各大
屋苑放盤量增加，有較大議價空間，二手樓價跌勢將擴大，地產股首當其衝，新地
（０００１６）再次下試１３０元的支持位。
世界經濟不穩，據悉拖累聚酯等石化產品價格持續下跌，上石化（００３３８）股價走勢一
浪低於一浪，昨日（２３日）逆市下跌以２﹒８３元收市，暫不宜撈底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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