《傳聞》據外媒引述市場消息人士指出，中國在線音頻分享平台－－喜馬拉雅ＦＭ計劃明年
首次公開發售（ＩＰＯ）在香港或美國上市，集資５億美元至１０億美元，整體估值約５０億美
元。
據報喜馬拉雅ＦＭ自２０１２年成立以來，已進行多輪集資，投資者包括小米
（０１８１０）、閱文集資（００７７２）、京東及高盛。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
24/07/2019 13:18
《傳聞》喜馬拉雅ＦＭ擬明年ＩＰＯ，在香港或美國掛牌
《傳聞》據外媒引述市場消息人士指出，中國在線音頻分享平台－－喜馬拉雅ＦＭ計劃明年
首次公開發售（ＩＰＯ）在香港或美國上市，集資５億美元至１０億美元，整體估值約５０億美
元。
據報喜馬拉雅ＦＭ自２０１２年成立以來，已進行多輪集資，投資者包括小米
（０１８１０）、閱文集資（００７７２）、京東及高盛。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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