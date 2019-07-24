《魚缸博客》冠君（０２７７８）三連跌穿百天線，吼低掃貨！

《魚缸博客》今日（２４日）魚缸又踢返上嚟，事關花旗國官員將會去神州再貿易談判喎！

但如果連實際日期都無，博客就覺得都係保守啲。不過，近期香江真係好多政治紛爭，影響好多

本地魚毛嘅表現，就好似鷹君（０００４１）隻ＲＥＩＴＳ冠君產業信託（０２７７８），計埋

今日已經三連跌，仲穿咗百天線，相信差唔多係時候吼低掃貨。

冠君今日之所以延續跌勢，都怪高盛將評級下調至賣出，維持「他屐」６銀。不過，其實冠

君基本面唔係差，上年租金收入總額有２６﹒７７億銀，多咗逾一成，當中最重要當然係旗下朗

豪坊商場租戶銷售表現向好，帶動租金亦有好穩健嘅增長。

冠君攞住中環花園道三號、旺角朗豪坊兩項物業，總樓面面積有２９３萬平方呎，當然同領

展（００８２３）約９００萬平方呎零售物業、約６﹒１萬個泊車位無得比，不過領展依家嘅走

勢未係時候掃貨，加上佢個股息率相對比較低，所以冠君係更好嘅選擇。

博客相信缸友們可能好關心冠君派息，加上做中長線投資比較好，所以都講下啦！冠君上個

年度股息２６﹒１４仙增加近８巴仙。喺股息率方面，直到今至中午前，往績息率４﹒１３％，

預預息率４﹒４９％，對睇長遠嘅缸友就最適合不過。

至於股價技術走勢方面，博客唔可以唔提下缸友，冠君今年年頭先上破百天線，由１月去到

４月都無停過踢高，不過之後就開始上上落落，所以今次跌穿百天線的掃貨機會難得。同一時間

，由冠君穿百天線嘅一刻，保歷加通道都開始擴闊，意味如果冠君先跌後回升嘅上望空間都幾大

。

不過，依家１４天ＲＳＩ就顯示，冠君依然未到超賣水平，而ＭＡＣＤ嘅快線同慢線依家都

一齊向下，仲保持緊一段距離，所以博客就唔建議一次過掃貨，相反應該現價先小注吸納，如果

之後跌到６元以下水平再大手吸納，目標至少睇今年高位近６﹒９銀，止蝕位就放喺５﹒５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

