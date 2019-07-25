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即市新聞

25/07/2019 09:01

《傳聞》統一企業拓展飲料市場；新華保險擴展健康與養老產業

　　《傳聞》統一企業（００２２０）走勢強勁，昨日（２４日）一度升上９﹒９７元，收市時
倒跌報９﹒６３元。據悉統一企業力攻飲料市場，包括豆奶、果汁、奶茶、咖啡等多元產品，支
持股價高位徘徊。
　　另外，內地民眾日漸注重健康，壽險市場仍有很大發展空間，據悉新華保險（０１３３６）
在力攻壽險市場基礎上，計劃擴展至健康與養老產業，成為業務增長來源，短期新華保險預其續
在３８元附近好淡爭持。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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