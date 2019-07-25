《傳聞》３６１度（０１３６１）力攻籃球運動市場

《傳聞》市場消息指出，３６１度（０１３６１）計劃未來數年力攻籃球運動市場，如籃球

鞋，大舉拓展一、二線市場，但目前未知成效如何，昨日（２４日）股價逆市下跌收１﹒４２元

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

