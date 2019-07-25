《傳聞》匯豐恒生停菁雋樓花按揭

《傳聞》近日佳源國際（０２７６８）及陞域發展的屯門菁雋劈價最高近４０％重推。市場

消息指，因為有銀行樓花按揭已用盡額度，而暫停上述樓盤的樓花按揭服務，當中包括匯豐及恆

生（０００１１）。

消息指，項目有望提早８月初至８月中獲批滿意紙，由於批出滿意紙後，物業已屬現樓，屆

時可向銀行申請承造現樓按揭；現時發展商正向其他銀行爭取為買家承造按揭。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

