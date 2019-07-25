《傳聞》近日佳源國際（０２７６８）及陞域發展的屯門菁雋劈價最高近４０％重推。市場
消息指，因為有銀行樓花按揭已用盡額度，而暫停上述樓盤的樓花按揭服務，當中包括匯豐及恆
生（０００１１）。
消息指，項目有望提早８月初至８月中獲批滿意紙，由於批出滿意紙後，物業已屬現樓，屆
時可向銀行申請承造現樓按揭；現時發展商正向其他銀行爭取為買家承造按揭。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/07/2019 09:03
《傳聞》匯豐恒生停菁雋樓花按揭
《傳聞》近日佳源國際（０２７６８）及陞域發展的屯門菁雋劈價最高近４０％重推。市場
消息指，因為有銀行樓花按揭已用盡額度，而暫停上述樓盤的樓花按揭服務，當中包括匯豐及恆
生（０００１１）。
消息指，項目有望提早８月初至８月中獲批滿意紙，由於批出滿意紙後，物業已屬現樓，屆
時可向銀行申請承造現樓按揭；現時發展商正向其他銀行爭取為買家承造按揭。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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