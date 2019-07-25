《傳聞》凱雷折讓４％減持閱文（００７７２），套現最多１０億元

《傳聞》市場消息指，凱雷集團的投資工具Ｌｕｘｕｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ﹒

以每股３５﹒５元至３６﹒０元的價格，轉讓２８００萬股閱文（００７７２）股份，較昨天（

２４日）收市價３７﹒６元，折讓４﹒３％至５﹒６％，套現最多１０億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

