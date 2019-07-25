《傳聞》市場消息指，凱雷集團的投資工具Ｌｕｘｕｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ﹒
以每股３５﹒５元至３６﹒０元的價格，轉讓２８００萬股閱文（００７７２）股份，較昨天（
２４日）收市價３７﹒６元，折讓４﹒３％至５﹒６％，套現最多１０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
25/07/2019 09:04
《傳聞》凱雷折讓４％減持閱文（００７７２），套現最多１０億元
《傳聞》市場消息指，凱雷集團的投資工具Ｌｕｘｕｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ﹒
以每股３５﹒５元至３６﹒０元的價格，轉讓２８００萬股閱文（００７７２）股份，較昨天（
２４日）收市價３７﹒６元，折讓４﹒３％至５﹒６％，套現最多１０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態25/07/2019
米勒：通俄門調查 未為特朗普洗脫罪嫌
|生財有道24/07/2019
港鐵派定心丸 料不需再發盈警 將依合約索償紅磡站開支
|剖析天下24/07/2019
女權當道 歐盟施政可殺出困境?
|剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
|FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
|生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰