《傳聞》蘋果新ｉＰｈｏｎｅ料需求平穩，供應商為生產零件作準備

《傳聞》據外電引述消息人士報道，蘋果供應商準備為下半年為最多７５００萬部新ｉＰｈ

ｏｎｅ生產零件，與去年同期數量相若，反映市場對新ｉＰｈｏｎｅ的需求穩定。

消息人士稱，ｉＰｈｏｎｅ主要組裝商富士康已在深圳加大招聘力度，配備員工數量比上年

同期多約一成。











《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

