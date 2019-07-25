《魚缸博客》神州陸續推出５Ｇ手機，舜宇有望再次染指紅底！

《魚缸博客》又去到就快八月，博客成日都話，炒股就好似中國人食嘢咁，一定要搵當造嘅

，咁先會肥美，而八、九月都係炒手機設備股，無他嘅，因為唔少神州手機生產商同三星都會喺

呢個時候出新機，而蘋果更幾乎一定係每年九月出新「唉瘋」啊嘛！

而今年特別嘅地方，就係進入５Ｇ新時代，但凡進入換機週期，手機設備股就一定當造，好

似舜宇光學（０２３８２）咁，６月仲講緊貿易戰，股價係６８蚊左右，短短一個月時間就升

３０幾蚊重返９５蚊關口，真係誇張到呢。

博客呢個時候就會特別關注班大行分析師會講咩，因為佢地而家差唔多開始約齊班手機佬管

理層食下飯，睇下佢地會唔會有咩新技術識飛天遁地，或者會成為股價催化劑，但其實單單５Ｇ

手機要換呢個因素，已經令到好多手機佬粥水變鮑魚，其他新功能都係錦上添花。

講返舜宇，其實佢一路都係做開光學鏡頭，近期股價炒上係因為華為同中興都差唔多同樣時

候推出新機，佢就間接受惠。接住落嚟，就要開始留意佢地手機預售情況同埋舜宇７月份出貨量

，因為呢兩個數字應該幾影響到公司全年「他屐」，同埋可以刺激股價上行，同樣呢個都係兩面

刃，如果遜「孖屐」預期嘅話就係風險因素。

睇返圖表，舜宇六月幾見底之後，股價４５度開始抽升，目前呢個「圓底」做得幾靚仔，缸

友們其實現價分段追入勝率都幾高，估計近期重返「紅底」極會頗大，同時紅底都係佢嘅頸線，

如果可以突破到嘅話，有望再試高位升破１１０蚊，距離現價有１０幾蚊水位，當然有錢嘅缸友

可以買正股啦，但博客認為買佢嘅相關Ｃａｌｌ輪值博率幾高。

提提你，佢係中美貿易戰風眼嘅股份，如果５Ｇ換機期間，侵侵（特朗普）突然出嚟大放厥

詞嘅話，缸友諗都唔好諗最好即刻掟貨散水，跌穿９０蚊就要止蝕啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

