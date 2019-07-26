《傳聞共賞》零售轉弱跨國時裝店頂租，中國食品拓電商增零售渠道

《傳聞共賞》 零售轉弱，跨國時裝店頂租多月無人問津

平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，已開始上市前推介

中國食品拓電商增零售渠道；領展擬提高內地收租物業比重

基金押注上海自貿區概念股



《昔日傳聞》 匯豐恆生停菁雋樓花按揭

凱雷折讓４％減持閱文（００７７２），套現最多１０億元

統一企業拓展飲料市場；新華保險擴展健康與養老產業

３６１度（０１３６１）力攻籃球運動市場

本港二手樓放盤增；內地聚酯石化產品價格續下跌

國產晶片需求增；聯想控股物色新投資及分拆業務上市

移卡科技有意來港上市，最快季內遞交上市申請

中國白銀大舉拓展環保業務，內地近十款５Ｇ手機獲得驗證

基金下調銀行股投資比重；匯賢產業收入料增

內地省市逐步推出政策振興奶業；ＬＮＧ裝儲設備需求增

清晰醫療集團進行上市前推介，擬８月上市聆訊

基金重估港鐵價值；利亞零售拓展內地市場

中興５Ｇ合同續增；中海油服油田鑽探合約上升

中信國際電訊力拓澳門５Ｇ；海底撈諧基金高位減持

內地煤機銷售續增；銀幕數目急升整體戲院利潤受壓

蒙牛加快走出去；李寧電商比重增

網易分拆教育平台美上市

山東省整合港口，青島港（０６１９８）惹炒作

阿里巴巴集資額擬減半，計劃９月底掛牌

華為在美研發子公司裁減數百員工

內地動力電池價格下行；電解鋁持續去庫存



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

