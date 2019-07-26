《傳聞》中國食品拓電商增零售渠道；領展擬提高內地收租物業比重

《傳聞》中國食品（００５０６）股價昨日（２５日）有突破，上升近６％，以３﹒４５元

收市。據悉中國食品積極拓展電商等新零售渠道，包括Ｂ２Ｂ與Ｂ２Ｃ，推動旗下飲料產品銷售

增長，包括汽水、果汁、咖啡與能量飲料。

另外，領展（００８２３）股價相比其他產業信託表現堅穩，昨日股價企穩於

９５元以上。據悉領展未來續購入內地物業，提高內地收租物業比重，成為業務收入增長點，支

持股價在９０元以上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

