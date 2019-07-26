《傳聞》中國食品（００５０６）股價昨日（２５日）有突破，上升近６％，以３﹒４５元
收市。據悉中國食品積極拓展電商等新零售渠道，包括Ｂ２Ｂ與Ｂ２Ｃ，推動旗下飲料產品銷售
增長，包括汽水、果汁、咖啡與能量飲料。
另外，領展（００８２３）股價相比其他產業信託表現堅穩，昨日股價企穩於
９５元以上。據悉領展未來續購入內地物業，提高內地收租物業比重，成為業務收入增長點，支
持股價在９０元以上。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/07/2019 09:01
《傳聞》中國食品拓電商增零售渠道；領展擬提高內地收租物業比重
《傳聞》中國食品（００５０６）股價昨日（２５日）有突破，上升近６％，以３﹒４５元
收市。據悉中國食品積極拓展電商等新零售渠道，包括Ｂ２Ｂ與Ｂ２Ｃ，推動旗下飲料產品銷售
增長，包括汽水、果汁、咖啡與能量飲料。
另外，領展（００８２３）股價相比其他產業信託表現堅穩，昨日股價企穩於
９５元以上。據悉領展未來續購入內地物業，提高內地收租物業比重，成為業務收入增長點，支
持股價在９０元以上。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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