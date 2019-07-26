《傳聞》基金押注上海自貿區概念股

《傳聞》上海自貿試驗區新片區的規劃快將出台，據聞基金加緊押注相關概念股，上海實業

（００３６３）有留意價值，近月在１７元附近徘徊多時，股價隨時向上突破。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

