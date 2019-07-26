《傳聞》連串社會爭議下，零售業首當其衝，多個時裝品牌複式店先後棄租及求頂租。市場
消息指，國際時裝品牌Ｈ＆Ｍ旗下兩大型旗艦店頂租多月，包括旺角家樂坊及銅鑼灣恆隆中心，
惟一直無人問津。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/07/2019 09:01
《傳聞》零售轉弱，跨國時裝店現棄租頂租
《傳聞》連串社會爭議下，零售業首當其衝，多個時裝品牌複式店先後棄租及求頂租。市場
消息指，國際時裝品牌Ｈ＆Ｍ旗下兩大型旗艦店頂租多月，包括旺角家樂坊及銅鑼灣恆隆中心，
惟一直無人問津。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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