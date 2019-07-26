《傳聞》平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，已開始上市前推介

《傳聞》市場消息指，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下金融壹帳通已於周二

（２３日）展開赴美上市的上市前推介，並與主要潛在買方溝通。

早前有指擬集資１０億美元（約７８億港元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

