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即市新聞

26/07/2019 11:49

《魚缸博客》金界（０３９１８）績佳息率吸引，等橫行整固買入！

　　《魚缸博客》噚晚（２５日）福特汽車等嘅公司業績麻麻，加上經濟數據唔差，令「孖屐」
擔心聯儲局會忍手唔減息，三大指數隨即下走，魚缸今日（２６日）當然跟隨，再穿十天（約
２８５４３）同廿天線（約２８５４２），睇嚟條百天線（約２８６３０），都要過埋八月先知
可唔可以升越囉？
　　魚缸唔上唔落，不過又唔係隻隻魚毛表現都咁呆滯，好似星期二（２３日）公布咗中期業績
嘅金界（０３９１８），表現似樣今日又創新高見１１﹒９６銀！或者睇睇盤數缸友就知點解佢
走勢可以咁靚囉。半年純利升３６巴仙到２﹒４５億美金，博彩總收入增長２２巴仙至
８﹒７２億美金，仲豪爽派中期息２６﹒２７仙，派息率達六成。之前「孖屐」驚公司要為擴建
金界三期而影響派息，不過自從大股東曾立強願意承擔超支部分，兼唔會發債解決工程資金，呢
個憂慮就一掃而空，現時息率仲有４﹒１厘，對「好息一族」嚟講諗得過啊！
　　再細睇向項數據，幾乎都有雙位數增長，貴賓泥碼增加３８巴仙至２３２億美金，大眾市場
賭桌按押籌碼增加３２巴仙至７﹒５６億美金，大眾市場電子博彩機投入金額增加２９巴仙到
１３億美金。金界今次都話表現咁好，好大程度係因為貴賓廳增長成績理想。
　　不過，金界唔係無憂慮，花旗就話如果現時最大中介太陽城集團（０１３８３）將貴賓廳人
流轉去其他賭場，咁佢嘅貴賓廳增長就會減慢。事實上，金界喺今次業績會上都話，嚟緊增速唔
會似過往一樣高。
　　呢隻魚毛過往喺業績公布前先會有反應，大部分時間都係橫行整固，所以現時破頂之下，缸
友未適合出手，就等佢回返啲先再作考慮。另外，之前佢講到會喺俄羅斯海參崴開多一個賭場，
預計會喺下年落成，所以喺再加多一個賭場之下，金界業績長遠仍然可以睇高一線。缸友就睇吓
佢有無機會回到１１銀樓下，到時就可以落一注啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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