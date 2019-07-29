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即市新聞

29/07/2019 09:01

《傳聞》中燃氣城市燃氣項目增加；ＴＣＬ電子研發智能家居系統

　　《傳聞》近月中國燃氣（００３８４）股價跑贏大市，上周五（２６日）一度破３２元，收
市以３１﹒９５元收市。據悉在煤改氣之下，中國燃氣的城市燃氣項目持續增加，對業務有正面
影響。
　　另外，為配合５Ｇ時代來臨，據聞ＴＣＬ電子（０１０７０）正自主研發以智能電視為終端
的智能家居系統，期望早著先機，在３﹒４元至３﹒５元水平預期有不俗的支持力。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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