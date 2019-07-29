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即市新聞

29/07/2019 09:10

《傳聞》中資銀行９月訪大灣區洽拓業務，陳德霖帶隊

　　《傳聞》市場消息指，本港的中資銀行界將於９月初訪問廣東省及深圳，冀就內地金融開放
政策與當地機構交流。據悉，訪問團會邀請金管局總裁陳德霖帶隊，預期討論內容廣泛，例如個
人業務的本港電子錢包跨境使用、跨境按揭及兩地開戶問題等，並且希望爭取部分項目可以在港
先行先試。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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