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即市新聞

29/07/2019 11:58

《魚缸博客》金斯瑞「ＣＡＲ－Ｔ療法」有排炒，等回落可考慮入手

　　《魚缸博客》博客留意到金斯瑞（０１５４８）係一隻好罕有嘅股份，罕有嘅位係佢未有太
大盈利、一隻藥開發幾年都未出產，都仍然可以畀缸友們炒足幾年，真係好少可見到呢個情況。
　　其實當佢係科技股炒都正路，因為佢來來去去都係炒緊一個概念，就係ＣＡＲ－Ｔ療法（嵌
合抗原受體Ｔ細胞療法）。呢種療法被喻為「未來癌症新方向」，病人可能治療成本降低同時唔
需要咁辛苦。博客唔係理科人，但都做過吓功課，其實癌症就係身體入面嘅細胞病變，一般過往
療法就係局部將某個地方全部細胞殺死，但咁樣對身體好傷，因為我地身體免疫系統（Ｔ細胞）
無辦法分辨邊類係癌細胞。相反，ＣＡＲ－Ｔ療法就係，透過藥物喺我地身體裝一個「雷達」，
然後Ｔ細胞就可以主動攻擊癌細胞。
　　呢個概念就成為缸友們持續熱炒嘅主題，就算金斯瑞年年蝕錢，缸友都有理無理入貨先講，
包括過去有隻藥去到新臨床階段，都必定會炒起。今日就有新消息啦，因為隻藥喺花旗國臨床嘅
第二、第三里程碑完成，所以楊森生物科技就揼水合共５５００萬美金。呢下真係救到火啦，因
為今個月中金斯瑞出盈警，預料虧損最多４４２０萬美元，雖然楊森呢筆數未必可以即時入帳，
但對盤數而言已經可以抵消上半年虧損，起碼係正數先啦。
　　圖表方面，今日一支大陽燭撐起股價，一升就兩蚊幾，博客認為近期股價都頂係２０銀左右
上落，而去到１６銀左右有支持，所以如果有耐心的話可以等佢回一回先再入，因為呢隻股多北
水同大行炒，上落波幅都幾大，預計唔使等幾耐；但心急缸友都可以先分注吸納，現價開始掃，
每跌一蚊就入一注，暫時睇１５﹒５至１６銀呢個底都幾硬。
　　留意返，呢隻係炒股，一穿呢個底就要散水，唔好死守，留待明日再戰啊！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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