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即市新聞

30/07/2019 09:01

《傳聞》基金減磅套現沽出銀行股；中國太平加速國際化戰略布局

　　《傳聞》市場消息稱，環球政經不明朗，基金經理減磅套現，繼地產股之後，銀行股將成為
下一個減持目標。恆生銀行（０００１１）昨日（２９日）急跌１﹒８％，以１９１﹒９元收市
，將下試１８０元至１８５元支持位。
　　另外，中國太平（００９６６）昨日逆市升收２１﹒９元。據悉今年為中國太平創業９０周
年，將會加速國際化戰略布局，可能有動作跟尾，２０元有力強支持。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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