《傳聞》網商銀行尋求增資，螞蟻金服及復星國際等參與

《傳聞》市場消息指，螞蟻金服旗下互聯網銀行網商銀行正在尋求增資，為該行成立四年以

來的首次增資。網商銀行計劃將資本金由目前的４０億元人民幣增至１００億元人民幣。

消息指，螞蟻金服、復星國際（００６５６）等現有股東將參與是次融資，融資計劃有待監

管部門批准。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

