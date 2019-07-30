《傳聞》美私募基金擬收購萬達傳奇影業股份

《傳聞》市場消息指，美國私募基金公司Ｃｏｌｏｎｙ Ｃａｐｉｔａｌ正考慮收購萬達持

有的傳奇影業股份，雙方並已展開商談。惟有關交易對傳奇影業的估值，可能顯著低於萬達２０

１６年收購時的３５億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

