《魚缸博客》中興（００７６３）等２２﹒５銀再掃貨！

《魚缸博客》雖然近排嗰市偏淡，大家都好保守咁你眼望我眼，博客就覺得要趁依家嗰市比

較低迷嘅時候，有無可能趁低撈貨！博客短期睇中咗中興通訊（００７６３），因為佢今個月搶

先推出咗部５Ｇ手機，令其他手機公司都加快腳步，陸陸續續計劃推自家５Ｇ手機，睇５Ｇ都將

會喺下半年嘅大趨勢。

由於５Ｇ手機都得到各界支持，神州喺下半年都密籌緊５Ｇ周邊嘅設備，就好似北京鐵塔公

司暫時已經有７２９２個５Ｇ基站喺由三家運營商，包括神州移動、聯通同神州電信，目前主要

覆蓋區域為城市核心區、冬奧會相關園區、世園會園區、北京大興國際機場及其他熱點區域。其

中，北京移動話，到今年年底５Ｇ基站將超過８０００個，實現對東、西、北五環和南四環內，

以及郊區城區的覆蓋。而中興喺２５日就攜手聯通、亨鑫科技同京信通信喺宜興陽靈公路隧道完

成公路隧道５Ｇ試點部署同試驗驗證。隧道場景喺移動通信網絡部署中嘅重點場地，主要包括公

路隧道、鐵路隧道、地鐵隧道等。

雖然中興喺２０１８年上年畀花旗國制裁咗一段時間，令到公司經營陷於困境，另外仲要用

１０億美金罰款去換取華府解除制裁，所以嗰年勁蝕約７０億人仔。不過，今年公司帶住５Ｇ強

勢回歸，公司就預計截至２０１９年３月底止首季，業績轉虧為盈８﹒６３億人仔。於２０１９

年３月３１日，集團持有貨幣資金２９８﹒５７億人仔，短期借款為３１８﹒０３億人仔，長期

借款為２４﹒５９億人仔。如果５Ｇ發展順順利利，睇嚟股價之後都有機會再向上突破。

股價走勢上，中興呢幾日喺２５銀前遇阻，暫時未有突破阻力，上不到或會回返落嚟，可以

等股價回落返去早前２２﹒５銀時入貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

