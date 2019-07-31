《傳聞共賞》麥克韋爾赴港上市，平安好醫生在線醫療諮詢急升

《傳聞共賞》 電子煙商麥克韋爾將赴港上市，集資最多３１億元

平安好醫生在線醫療諮詢急升；潤燃力拓內地充電樁業務



《昔日傳聞》 網商銀行尋求增資，螞蟻金服及復星國際等參與

美私募基金擬收購萬達傳奇影業股份

基金減磅套現沽出銀行股；中國太平加速國際化戰略布局

中資銀行９月訪大灣區洽拓展業務

中燃氣內地城市燃氣項目增加；ＴＣＬ電子研發智能家居系統

零售轉弱，跨國時裝店頂租多月無人問津

平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，已開始上市前推介

中國食品拓電商增零售渠道；領展擬提高內地收租物業比重

基金押注上海自貿區概念股

匯豐恆生停菁雋樓花按揭

凱雷折讓４％減持閱文（００７７２），套現最多１０億元

統一企業拓展飲料市場；新華保險擴展健康與養老產業

３６１度（０１３６１）力攻籃球運動市場

本港二手樓放盤增；內地聚酯石化產品價格續下跌

國產晶片需求增；聯想控股物色新投資及分拆業務上市

移卡科技有意來港上市，最快季內遞交上市申請

中國白銀大舉拓展環保業務，內地近十款５Ｇ手機獲得驗證

基金下調銀行股投資比重；匯賢產業收入料增

內地省市逐步推出政策振興奶業；ＬＮＧ裝儲設備需求增

清晰醫療集團進行上市前推介，擬８月上市聆訊

基金重估港鐵價值；利亞零售拓展內地市場

中興５Ｇ合同續增；中海油服油田鑽探合約上升



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

