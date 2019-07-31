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即市新聞

31/07/2019 09:11

《傳聞》平安好醫生在線醫療諮詢急升；潤燃力拓內地充電樁業務

　　《傳聞》平安好醫生（０１８３３）力拓ＡＩ見效，據悉旗下ＡＩ輔助診療系統帶動在線醫
療諮詢數量急升，股價觸及３０元，即告反彈，昨日（３０日）升升收３４﹒１元，短期阻力在
３５元至３６元。
　　另外，華潤燃氣（０１１９３）昨日升收３９﹒４元，再次逼近４０元。據悉華潤燃氣力拓
內地充電樁新業務，預期續有項目運作，將成為業務新增長點。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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