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即市新聞

31/07/2019 09:01

《傳聞》電子煙商麥克韋爾將赴港上市，集資最多３１億元

　　《傳聞》市場消息指，深圳電子煙生產商麥克韋爾將赴港上市，集資３億至４億美元（約
２３﹒４億至３１﹒２億港元）。麥克韋爾曾於２０１５年在內地新三板上市，但自今年６月５
日起正式終止新三板掛牌，當時已披露有意於其他證券交易所上市。
　　據早前內媒報道，麥克韋爾本月剛完成新一輪融資，投資者包括嘉御資本及對沖基金
Ｃｏａｔｕｅ，估值逼近２００億元人民幣。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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