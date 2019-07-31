《魚缸博客》聯塑（２１２８）業績料省鏡派息漸豪爽，可睇位買入

《魚缸博客》侵侵隔晚又再發炮，喺Ｔｗｉｔｔｅｒ大鬧神州如果等佢明年大選先諗住傾掂

數，咁只會得到一個更差嘅「刁」，嚇到「孖屐」又再驚過，美股三大指數跌少少，不過香江魚

缸呢邊就跌多多，今日仲連二萬八關都無埋，再睇下一個支持位應該係上月１８至１９日嘅上升

裂口底部（約２７５８４）。

開始踏入業績期，博客心目中都幾睇好幾隻魚毛，覺得佢哋今次中期會有好表現。講緊嘅就

係聯塑（０２１２８）囉，佢係現時神州水管方面嘅龍頭企業，佔有率比第二名更多約４倍。睇

吓佢上年截至１２月底全年盤數先啦，增長唔算好吸引，不過其實盈利已經創咗新高，全年多賺

近９巴仙到２４﹒９２億人仔，毛利亦就有賴控制成本得宜同提升廠房產能而上升一成七到

６２﹒２８億人仔，毛利率維持２６﹒２巴仙。

除此之外，呢隻魚毛仲有一個吸引之處，就係息率高。上年第一次派中期息，睇埋全年就合

共派咗每股３０仙，比２０１７年每股派１８仙增加６６﹒７巴仙。派息比率亦提升１０﹒１個

百分點至３２﹒７巴仙。公司之前都話希望嚟緊派息比率可以維持三成以上。呢隻魚毛現時息率

因為股價升得多而有啲回落，但仍有近４﹒２厘，比好多公用佬都高啊！

講埋前景啦，其實聯塑除咗做水管仲有積極拓展其他業務，好似自三年前就開始進軍環保業

。上年佢就以３﹒９２億人幣收購江蘇永葆七成股本，呢間公司主要從事危險廢品、廢水同廢氣

處理服務，相信隨住神州愈嚟愈重視環保，呢部份嘅業務可以成為聯塑嘅另一增長點。

現時呢隻魚毛市盈率係７﹒８倍，接近２０１０年掛牌以來平均市盈率嘅８倍，睇埋公仔圖

，聯塑月中見上市新高７﹒４９銀後就開始有回吐現時穿咗十天線。現時博客唔建議缸友入手住

，睇個勢似乎想喺７銀呢個關口位整固，缸友可以等一排睇吓會唔會穿呢個位，如果持續喺呢個

位橫行先入一注，相信坐到中期業績公布都會有斬獲嘅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

