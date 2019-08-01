  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/08/2019 09:00

《傳聞共賞》基金４億購興勝西營盤服務宅，外資減持港股太Ａ受壓


　《傳聞共賞》　外資基金４﹒２億購興勝創建（００８９６）西營盤服務宅
　　　　　　　　外資減持港股太古Ａ受壓；華潤電力拓展風電項目

　《昔日傳聞》　電子煙商麥克韋爾將赴港上市，集資最多３１億元
　　　　　　　　平安好醫生在線醫療諮詢急升；潤燃力拓內地充電樁業務
　　　　　　　　網商銀行尋求增資，螞蟻金服及復星國際等參與
　　　　　　　　美私募基金擬收購萬達傳奇影業股份
　　　　　　　　基金減磅套現沽出銀行股；中國太平加速國際化戰略布局
　　　　　　　　中資銀行９月訪大灣區洽拓展業務
　　　　　　　　中燃氣內地城市燃氣項目增加；ＴＣＬ電子研發智能家居系統
　　　　　　　　零售轉弱，跨國時裝店頂租多月無人問津
　　　　　　　　平保壹帳通啟動美ＩＰＯ，已開始上市前推介
　　　　　　　　中國食品拓電商增零售渠道；領展擬提高內地收租物業比重
　　　　　　　　基金押注上海自貿區概念股
　　　　　　　　匯豐恆生停菁雋樓花按揭
　　　　　　　　凱雷折讓４％減持閱文（００７７２），套現最多１０億元
　　　　　　　　統一企業拓展飲料市場；新華保險擴展健康與養老產業
　　　　　　　　３６１度（０１３６１）力攻籃球運動市場
　　　　　　　　本港二手樓放盤增；內地聚酯石化產品價格續下跌
　　　　　　　　國產晶片需求增；聯想控股物色新投資及分拆業務上市
　　　　　　　　移卡科技有意來港上市，最快季內遞交上市申請
　　　　　　　　中國白銀大舉拓展環保業務，內地近十款５Ｇ手機獲得驗證
　　　　　　　　基金下調銀行股投資比重；匯賢產業收入料增
　　　　　　　　內地省市逐步推出政策振興奶業；ＬＮＧ裝儲設備需求增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
興證快訊01/08/2019
港股持續牛皮
國際動態01/08/2019
民主黨總統候選人 齊轟特打貿戰
FOCUS31/07/2019
【FOCUS】「地產馬」復出無期 拒大放水為明年「留力」?
生財有道31/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇90元水平短線吸納
中國故事31/07/2019
【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格 促消費部署更具體
中國故事31/07/2019
【京城近觀】自媒體變身「電商＋實體店」的「一條」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金